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Семь человек погибли при попадании БПЛА логистический центр в Тамбовской области

Семь сотрудников ночной смены погибли при попадании беспилотников в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, сообщил губернатор Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали.

Семь сотрудников ночной смены погибли при попадании беспилотников в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, сообщил губернатор Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали.

Как уточнил господин Первышов, БПЛА атаковали Котовск. «На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается», — добавил он.

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