Семь человек погибли при попадании БПЛА логистический центр в Тамбовской области

Семь сотрудников ночной смены погибли при попадании беспилотников в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, сообщил губернатор Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше