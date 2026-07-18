Собянин: С 20:30 к Московскому региону летело более 370 беспилотников

За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дронов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.