Собянин: С 20:30 к Московскому региону летело более 370 беспилотников

С 20:30 пятницы, 17 июля, в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.
За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дронов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.