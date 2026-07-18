Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: С 20:30 к Московскому региону летело более 370 беспилотников

С 20:30 пятницы, 17 июля, в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 20:30 пятницы, 17 июля, в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве.

За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дронов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше