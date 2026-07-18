Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 370 беспилотников летели к Москве, на подлёте к столице сбиты 64 БПЛА

Более 370 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с 20:30. Основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 64 уничтожили при приближении к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлёте к Москве», — написал Собянин.

Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.

В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше