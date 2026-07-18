В результате атаки БПЛА на Тамбовскую область погибли 7 человек

«В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены. По предварительным данным, 24 человека пострадали», — написал он на платформе «Макс».
Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на территории склада, тушение огня продолжается.
На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.
Глава региона заключил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.