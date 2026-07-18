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В результате атаки БПЛА на Тамбовскую область погибли 7 человек

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате попадания беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены. По предварительным данным, 24 человека пострадали», — написал он на платформе «Макс».

Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на территории склада, тушение огня продолжается.

На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.

Глава региона заключил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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