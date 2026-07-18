При атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек, 24 ранены

В результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в городе Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
— В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших, — написал Первышов в своем Telegram-канале.
Пострадавшие доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова. На месте работают скорые, пожарные расчеты, МЧС и полиция. Открытое горение на складе ликвидировано, тушение продолжается. Губернатор напомнил о запрете фото- и видеосъемки атак БПЛА и работы ПВО.
В период с 08:00 до 20:00 17 июля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 БПЛА Вооруженных сил Украины в небе над регионами страны, а также Азовским и Черным морями, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.