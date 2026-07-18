Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила пять БПЛА над Ленинградской областью, работа ПВО продолжается

В ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.

В ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в «Макс».

По словам главы региона, боевая работа средств ПВО продолжается. Информация о пострадавших и разрушениях в результате ночной атаки не поступала.

Ранее, в ночь на 10 июля, над областью уже сбивали два БПЛА. Всего же в первом квартале 2026 года в регионе было уничтожено 243 вражеских беспилотника.

При атаке БПЛА на Тамбовскую область избежать жертв и пострадавших не удалось. Дрон атаковал логистический центр. Погибли семь человек, еще 24 сотрудника пострадали.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше