ПВО за ночь сбила пять БПЛА над Ленинградской областью, работа ПВО продолжается

В ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в «Макс».
По словам главы региона, боевая работа средств ПВО продолжается. Информация о пострадавших и разрушениях в результате ночной атаки не поступала.
Ранее, в ночь на 10 июля, над областью уже сбивали два БПЛА. Всего же в первом квартале 2026 года в регионе было уничтожено 243 вражеских беспилотника.
При атаке БПЛА на Тамбовскую область избежать жертв и пострадавших не удалось. Дрон атаковал логистический центр. Погибли семь человек, еще 24 сотрудника пострадали.