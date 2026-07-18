Уже 6 дронов ВСУ сбили за утро 18 июля в Ленобласти

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 370 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с 17 июля 20:30 мск. Основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 64 уничтожили при приближении к столице. На местах работают экстренные службы.