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Два человека утонули в Приморье за один день

Несчастные случаи произошли в Хорольском и Артемовском округах.

Источник: Комсомольская правда

За один день на водоемах погибли два человека. Несчастные случаи произошли во время купания в Хорольском и Артемовском округах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В селе Хороль во время купания в искусственном водоеме утонул 38-летний мужчина. Очевидцы вытащили погибшего на берег, после чего передали его сотрудникам полиции. Вечером того же дня еще один человек погиб в акватории бухты Муравьиной.

«В районе базы отдыха утонул мужчина 1972 года рождения. Спасатель извлек утопающего из воды, доставил его на берег и передал медикам, однако спасти мужчину не удалось», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По факту гибели людей проводятся проверки. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося на открытых водоемах.

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