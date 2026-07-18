Грузовой автомобиль загорелся на трассе в Шелеховском районе

Вечером 17 июля на 30 километре федеральной трассы Р-258 в Шелеховском районе загорелся грузовой автомобиль. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Огонь был потушен за 19 минут. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте работали 7 специалистов и 2 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.
Спасатели призывают водителей соблюдать правила безопасности: регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросистему, приобрести в автомобиль огнетушитель.
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