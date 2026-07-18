Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 17 населенных пунктах Волгоградской области на 4 дня отключат газ

Около двадцати населенных пунктов в Кумылженском районе Волгоградской области на.

Около двадцати населенных пунктов в Кумылженском районе Волгоградской области на 4 дня останутся без газа. По информации районной администрации, подача голубого топлива будет прекращена с 8:00 час. 20 июля до 14:00 час. 24 июля.

Ограничения связаны с проведением плановых работ газовиками. Под отключение попали станица Кумылженская, хутора Глушица, Обливский, Родионовский, Никитинский, Потаповский; Краснянский, Чиганаки-1, Чиганаки-2, Козлов, Седов, Точилкин, Суляевский, Ярской-1, Жуковский, Тюринский, Крапцовский.

Жителям рекомендуют на весь период отключения плотно закрыть краны перед плитами и котлами. И не оставлять без присмотра приборы в момент пуска.