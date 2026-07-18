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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 65

В течение ночи силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 65 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего в сторону города направлялось более 370 БПЛА. Большая часть была сбита на дальних подступах.

В течение ночи силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 65 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего в сторону города направлялось более 370 БПЛА. Большая часть была сбита на дальних подступах.

Предупреждение о беспилотной опасности действовало в Подмосковье с 1:00. Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. В районе аэропорта Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства.

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