Двух тонущих детей удалось спасти на Ахтубе под Волгоградом

В Волжском на Ахтубе едва не утонули двое детей, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.
Очевидцы происшествия обратились в экстренную службу и рассказали диспетчерам, что подростки плавали в реке на надувных кругах, но делали это там, где купаться нельзя. В результате подростков с их плавсредствами начало сносить течением и сами выбраться они не могли. Спасатели отметили, что сохранить детские жизни удалось благодаря оперативному сообщению очевидцев.
«Несмотря на регулярные предупреждения об опасности купания в необорудованных для этого местах, призывы к соблюдению элементарных правил безопасности и недопущения бесконтрольного нахождения детей у воды, граждане продолжают подвергать свою жизнь и жизни детей риску. Только на этой недели спасатели трижды оказывали помощь людям на водоёмах», — поделился статистикой начальник отдела безопасности людей на водных объектах главка МЧС Виктор Староверов.
А ранее в тот же день в Николаевском районе трагедией завершилась рыбалка 82-летнего пенсионера.