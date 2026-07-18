Двух тонущих детей удалось спасти на Ахтубе под Волгоградом

Очевидцы происшествия обратились в экстренную службу и рассказали диспетчерам, что подростки плавали в реке на надувных кругах, но делали это там, где купаться нельзя. В результате подростков с их плавсредствами начало сносить течением и сами выбраться они не могли. Спасатели отметили, что сохранить детские жизни удалось благодаря оперативному сообщению очевидцев.