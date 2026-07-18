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Двух тонущих детей удалось спасти на Ахтубе под Волгоградом

Спасатели отмечают, что спасение стало возможным благодаря оперативной реакции очевидцев.

В Волжском на Ахтубе едва не утонули двое детей, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Очевидцы происшествия обратились в экстренную службу и рассказали диспетчерам, что подростки плавали в реке на надувных кругах, но делали это там, где купаться нельзя. В результате подростков с их плавсредствами начало сносить течением и сами выбраться они не могли. Спасатели отметили, что сохранить детские жизни удалось благодаря оперативному сообщению очевидцев.

«Несмотря на регулярные предупреждения об опасности купания в необорудованных для этого местах, призывы к соблюдению элементарных правил безопасности и недопущения бесконтрольного нахождения детей у воды, граждане продолжают подвергать свою жизнь и жизни детей риску. Только на этой недели спасатели трижды оказывали помощь людям на водоёмах», — поделился статистикой начальник отдела безопасности людей на водных объектах главка МЧС Виктор Староверов.

А ранее в тот же день в Николаевском районе трагедией завершилась рыбалка 82-летнего пенсионера.

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