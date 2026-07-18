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На Таймыре утонула моторная лодка с мужчиной и женщиной

Всё произошло в посёлке Тухард на реке Большая Хета.

В Таймырском округе утонула моторная лодка, в которой находились двое местных жителей: мужчина и женщина.

По данным МЧС, всё произошло в посёлке Тухард на реке Большая Хета. Судно ушло под воду в 70 метрах от берега. Сейчас на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее стало известно, что с начала лета в регионе утонули уже 30 человек. Четверо из них — несовершеннолетние.

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