На Таймыре утонула моторная лодка с мужчиной и женщиной

В Таймырском округе утонула моторная лодка, в которой находились двое местных жителей: мужчина и женщина.
По данным МЧС, всё произошло в посёлке Тухард на реке Большая Хета. Судно ушло под воду в 70 метрах от берега. Сейчас на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, ранее стало известно, что с начала лета в регионе утонули уже 30 человек. Четверо из них — несовершеннолетние.
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