Жительницу Красноярского края запугали угрозой пожизненного срока и лишили денег

Мошенники, представляясь то силовиками, то представителями Центробанка убедили жертву, что все ее сбережения «оцифрованы» и якобы перемещены на безопасный счет, но для их возврата нужно снимать наличные и передавать курьерам. Также пенсионерке сказали, что обращаться в полицию бесполезно, так как идет тайная операция по выявлению преступников.