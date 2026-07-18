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В ДНР задержали студента из Иркутска, завербованного мошенниками

Студента из Иркутска, завербованного мошенниками, задержали в ДНР за дропперство.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали 19-летнего студента из Иркутска, ранее завербованного мошенниками, за дропперство на территории ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

«Сотрудники ОМВД России “Новоазовский” задержали в курортном поселке Седово 19-летнего жителя Иркутска, который выполнял роль дроппера в сложной криминальной схеме. Расследование этого дела объединило две истории, в которых телефонные аферисты использовали изощренный психологический прессинг», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мошенники, взломав аккаунт на «Госуслугах» под предлогом ремонта домофона, заставили перевести все деньги с кредитной карты студента для их декларации и позже представившись «сотрудниками ФСБ» стали угрожать пожизненным сроком за финансирование террористов, но с возможностью «искупить вину».

«Студент под диктовку записал на видео присягу “внештатного сотрудника ФСБ” и отправился выполнять “задания”. На одолженные 50 тысяч он добрался в Донецкую Народную Республику, забрал полтора миллиона у обманутого жителя Мариуполя и передал “силовикам”. Следующим его заданием должен был стать визит к матери и сыну в Новоазовском муниципальном округе», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МВД добавили, что при передаче денег в поселке Седово полицейские задержали курьера и все деньги были возвращены пострадавшей семье.