В ДНР задержали студента из Иркутска, завербованного мошенниками

«Студент под диктовку записал на видео присягу “внештатного сотрудника ФСБ” и отправился выполнять “задания”. На одолженные 50 тысяч он добрался в Донецкую Народную Республику, забрал полтора миллиона у обманутого жителя Мариуполя и передал “силовикам”. Следующим его заданием должен был стать визит к матери и сыну в Новоазовском муниципальном округе», — отметили в ведомстве.