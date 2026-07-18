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Объекты Wildberries подверглись атаке БПЛА в двух регионах России

Логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) подверглись атаке беспилотников в Тамбовской и Московской областях. Власти Тамбовской области сообщали о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске.

Логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) подверглись атаке беспилотников в Тамбовской и Московской областях. Власти Тамбовской области сообщали о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске.

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», — сообщила пресс-служба RWB.

Как указано в сообщении компании, в Подмосковье поврежден распределительный центр Wildberries в Электростали. Там уточнили, что на всех поврежденных объектах продолжают работать пожарные. Власти Московской области о налете беспилотников не сообщали.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при попадании беспилотников в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.

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