Почти 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии украли жители Приморья

За полгода жители Приморья похитили 4,72 млн киловатт-часов электроэнергии. Она «утекла» мимо счётчиков приморцев, которые не хотели платить за свет. Чаще такие случаи происходят в частных домах. Нарушения энергетики выявили в рамках рейдов, сообщила пресс-служба ДРСК.
За полгода специалисты провели 676 проверок, чтобы выявить неучтённое потребление электрической энергии.
«В ходе рейдов обнаружили 140 случаев хищения электроэнергии общим объемом 4,72 млн кВт*ч. Этого хватило бы, чтобы весь год бесплатно снабжать электричеством около 1750 квартир, либо на целый месяц обеспечить город с населением 60 тысяч человек. Лидером по количеству неучтенного потребления стал Уссурийский РЭС, где выявили 17 таких случаев», — говорится в сообщении энергетиков.
По каждому эпизоду составили акты. Нарушитель обязан в полном объеме компенсировать финансовые затраты на электроэнергию за весь период неучтённого потребления. Чаще всего такое потребление выявляется в частных домах.
Энергетики напоминают, что за любое самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учёта предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. Также эти действия могут привести к получению травм самими нарушителями, в том числе с летальным исходом.
Напомним, что в начале 2026 года тариф на электроэнергию в Приморье вырос на 1,7%, в октябре готовится повышение ещё на 11,3% — итого около 13% за год. Ранее министерство экономического развития РФ опубликовало сценарный план развития экономики, в котором говорится об ожидаемом темпе роста стоимости киловатт-часа для населения до 2029 года. Согласно прогнозу, в следующем году тарифы на электроэнергию могут увеличиться ещё на 8,6%, а дальше рост будет продолжаться.