Объекты Wildberries подверглись атаке БПЛА в двух регионах РФ

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе RWB.
Согласно заявлению компании, в Подмосковье повреждения получил распределительный центр Wildberries в Электростали. В RWB отметили, что на всех пострадавших объектах продолжают работу пожарные подразделения. Информации о налете беспилотников от властей Московской области не поступало.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов информировал, что в результате попадания дронов в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 человека получили ранения.