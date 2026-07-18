Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объекты Wildberries подверглись атаке БПЛА в двух регионах РФ

В Тамбовской и Московской областях были атакованы беспилотными летательными аппаратами логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ). В администрации Тамбовской области проинформировали о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries, расположенного в Котовске.

Источник: РИА "Новости"

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе RWB.

Согласно заявлению компании, в Подмосковье повреждения получил распределительный центр Wildberries в Электростали. В RWB отметили, что на всех пострадавших объектах продолжают работу пожарные подразделения. Информации о налете беспилотников от властей Московской области не поступало.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов информировал, что в результате попадания дронов в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 человека получили ранения.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше