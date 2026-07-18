На севере Красноярского края затонула лодка с двумя людьми

Спасатели в очередной раз обращает внимание на правила безопасности на воде. Категорически нельзя выходить на воду на неисправных судах, а также управлять ими в нетрезвом виде. Водитель и пассажиры обязательно должны быть в спасательных жилетах. Соблюдение этого простого правила нередко спасает жизнь в экстренных ситуациях.