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На севере Красноярского края затонула лодка с двумя людьми

На Таймыре перевернулась лодка с мужчиной и женщиной на борту.

Источник: Комсомольская правда

На Таймыре перевернулась и затонула моторная лодка. На борту были местные жители: мужчина и женщина. Их судьба пока неизвестна, ведутся поиски. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю 18 июля.

Все произошло накануне в поселке Тухард Таймырского округа на реке Большая Хета. Авария случилась примерно в семидесяти метрах от берега. Специалисты выясняют, что к ней привело. На месте происшествия работают оперативные группы, проводятся необходимые следственные действия.

Спасатели в очередной раз обращает внимание на правила безопасности на воде. Категорически нельзя выходить на воду на неисправных судах, а также управлять ими в нетрезвом виде. Водитель и пассажиры обязательно должны быть в спасательных жилетах. Соблюдение этого простого правила нередко спасает жизнь в экстренных ситуациях.

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