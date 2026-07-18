В Челябинске мотоциклист спровоцировал погоню и попал в ДТП

В Калининском районе Челябинска 23-летний мотоциклист демонстративно проехал на высокой скорости мимо полицейских, спровоцировав погоню. После, пытаясь скрыться от правоохранителей, нарушитель попал в ДТП. На него составлено несколько административных протоколов, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в ночное время. Заметив нарушителя, инспекторы сели в служебный автомобиль и последовали за ним.
«В ходе погони лихач неоднократно создавал аварийные ситуации, демонстративно “играя” с инспекторами: периодически сбавлял ход и останавливался, но при приближении патрульного автомобиля возобновлял движение и резко ускорялся», — уточнили в ГАИ.
В какой-то момент мотоциклист врезался в ограждение, не заметив его. Тогда правоохранители и задержали лихача. Им оказался местный житель, не имеющий водительских прав.
На парня составили несколько протоколов, в том числе за управление незарегистрированным мотоциклом и невыполнение законных требований сотрудников полиции.