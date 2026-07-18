В Челябинске мотоциклист спровоцировал погоню и попал в ДТП

В Калининском районе Челябинска 23-летний мотоциклист демонстративно проехал на высокой скорости мимо полицейских, спровоцировав погоню. После, пытаясь скрыться от правоохранителей, нарушитель попал в ДТП. На него составлено несколько административных протоколов, сообщили в областной Госавтоинспекции.