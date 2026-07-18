Мигранта-перекупщика бензина поймала полиция под Волгоградом

26-летний мужчина закупал топливо., по несколько раз заправляя легковую иномарку, а затем продавал этот бензин по цене в два раза выше, чем сам взял на АЗС. Во время задержания у него изъяли 45 литров бензина марки АИ-92, а его легковушку Daewoo Nexia отправили на спецстоянку.