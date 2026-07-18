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Мигранта-перекупщика бензина поймала полиция под Волгоградом

Гражданин одной из стран Средней Азии решил делать бизнес на перепродаже топлива по цене вдвое выше закупочной.

В Быковском районе сотрудники полиции задержали гражданина одной из стран Азии, который занимался перепродажей топлива в регионе, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

26-летний мужчина закупал топливо., по несколько раз заправляя легковую иномарку, а затем продавал этот бензин по цене в два раза выше, чем сам взял на АЗС. Во время задержания у него изъяли 45 литров бензина марки АИ-92, а его легковушку Daewoo Nexia отправили на спецстоянку.

Сам же иностранец отправился на 10 суток за решетку — суд назначил ему административный арест за попытку сопротивляться полиции при задержании. За «работу» без соответствующего разрешения и незаконное предпринимательство мигранта ждут административные наказания, а затем его выдворят за пределы страны.

А ранее стало известно, что в Волгоградской области на 10−40% подскочило количество покупок топлива.