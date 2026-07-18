Средства ПВО за ночь уничтожили 379 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 379 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Как написали в Telegram-канале МО РФ, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дронов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.