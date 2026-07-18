В Калифорнии двое мужчин захватили в заложники двух биологов Лесной службы США

«На место происшествия прибыли сотрудники сакраментского отделения ФБР, в том числе наши переговорщики по кризисным ситуациям, отряд SWAT и группа по сбору вещественных доказательств, а также была осуществлена тактическая мобилизация нашей группы по спасению заложников из Квантико. После почти 10 часов переговоров заложники были благополучно освобождены, а подозреваемые Джозеф Хенрихсен и Феникс Хенрихсен сдались и были немедленно взяты под стражу», — говорится в сообщении.