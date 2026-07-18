В Домодедове сняли ограничения

«Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.