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В Домодедове сняли ограничения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в Росавиации.

Источник: Телеграм-канал аэропорта Домодедово

«Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.