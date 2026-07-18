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ПВО за ночь сбила 379 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

Согласно сводке российского оборонного ведомства, в ночное время средствами ПВО были уничтожены 379 украинских БПЛА. Перехваты происходили как в воздушном пространстве субъектов России, так и над Чёрным и Азовским морями.

Источник: Life.ru

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями. Дроны также ликвидировали над территориями Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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