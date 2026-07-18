ПВО за ночь сбила 379 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.