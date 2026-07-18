Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что сказал губернатор Тамбовской области после атаки БПЛА на Котовск

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям после ночной атаки беспилотников на логистический центр в Котовске, где погибли семь человек.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям после ночной атаки беспилотников в Котовске, унесшей жизни семи человек. Глава региона напомнил, что в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак БПЛА, их последствий и работы ПВО.

«Любая такая фотография или видео — это помощь противнику», — подчеркнул Первышов.

Напомним, минувшей ночью Котовск подвергся массированной атаке дронов. Под удар попал логистический центр. Погибли семеро сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. На месте вспыхнул пожар, открытое горение уже ликвидировано.

Власти заверили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше