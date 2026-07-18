Стало известно, что сказал губернатор Тамбовской области после атаки БПЛА на Котовск

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям после ночной атаки беспилотников в Котовске, унесшей жизни семи человек. Глава региона напомнил, что в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак БПЛА, их последствий и работы ПВО.
«Любая такая фотография или видео — это помощь противнику», — подчеркнул Первышов.
Напомним, минувшей ночью Котовск подвергся массированной атаке дронов. Под удар попал логистический центр. Погибли семеро сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. На месте вспыхнул пожар, открытое горение уже ликвидировано.
Власти заверили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии.