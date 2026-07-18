В Улан-Удэ столкнулись два мотоцикла, пострадали 5 подростков

Ранее четыре человека погибли при столкновении BMW X5 с грузовиком в Тамбовской области. Авария произошла на 56-м километре трассы Тамбов — Пенза. Среди погибших оказались двое несовершеннолетних детей. По предварительным данным, женщина за рулём BMW начала обгон и не справилась с управлением. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, а находившиеся в нём водитель и трое пассажиров погибли на месте. В машине ехала семья: мужчина 1981 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей. Водитель грузовика не пострадал, правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.