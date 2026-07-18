Возгорание на территории нефтебазы произошло в Ногинске после атаки дронов ВСУ

В целях безопасности был эвакуирован расположенный рядом родильный дом. Пациентов и персонал перевели в другие медицинские учреждения, а женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.