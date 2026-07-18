Возгорание на территории нефтебазы произошло в Ногинске после атаки дронов ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
— В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы, — сообщил Воробьев.
В целях безопасности был эвакуирован расположенный рядом родильный дом. Пациентов и персонал перевели в другие медицинские учреждения, а женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.
Как написал Воробьев в МАКС, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 379 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.