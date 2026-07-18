Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области в районе города Карасука, где расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 6,8 балла по шкале MSK-64. Эпицентр находился вблизи Карасука.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что после землетрясения объекты жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
— Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Разрушений и пострадавших нет. Зарегистрировано сейсмособытие, последствий нет, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощнейших за 126 лет землетрясений: подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировали с разницей в одну минуту, а их эпицентры располагались всего в десяти километрах друг от друга. В результате стихийного бедствия погибли 4118 человек и пострадали еще 16 740. Кроме того, по словам спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, без жилья осталось около 18 тысяч граждан страны.