Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощнейших за 126 лет землетрясений: подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировали с разницей в одну минуту, а их эпицентры располагались всего в десяти километрах друг от друга. В результате стихийного бедствия погибли 4118 человек и пострадали еще 16 740. Кроме того, по словам спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, без жилья осталось около 18 тысяч граждан страны.