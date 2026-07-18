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В Подмосковье 18 июля после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В подмосковном Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы.

В Ногинске Московской области в результате падения беспилотника загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске», — написал Воробьев.

На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. Данных о пострадавших и масштабах возгорания пока нет. По словам Воробьева, наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе.

Напомним, что силы ПВО РФ за ночь перехватили 379 БПЛА ВСУ. В Тамбовской области из-за атаки дронов на склад погибли 7 человек, еще 24 пострадали.

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