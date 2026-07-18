Пьяная езда на самокате обернулась для жителя Березовки уголовным наказанием

Оказалось, что еще в октябре прошлого года этот водитель уже попадался на пьяной езде. Тогда суд лишил его водительских прав на полтора года и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Штраф он уже оплатил. Несмотря на прошлое наказание, мужчина снова оказался за рулем в нетрезвом виде, поэтому на этот раз против него завели уголовное дело.