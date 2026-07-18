Шесть БПЛА сбиты в Ленинградской области

Силы ПВО сбили над Ленинградской областью шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, жертв и разрушений нет.
Предупреждение об опасности БПЛА действовало в регионе примерно с 4:30 до 6:40 мск. В аэропорту Пулково введены ограничения.
В 6:43 мск в Ленинградской области вновь была объявлена угроза атаки беспилотников. Александр Дрозденко сообщил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
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