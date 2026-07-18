Губернатор Воробьев: 26 человек пострадали при ночной атаке БПЛА на Подмосковье

Медицинская помощь после ночной атаки беспилотников на Московскую область понадобилась 26 человекам. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили ранения после падения беспилотника на территории склада в Электростали. Часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
— По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали, — написал Воробьев.
Губернатор написал в МАКС, что к ликвидации последствий привлечены 40 бригад скорой помощи, 12 бригад территориального центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб и представители муниципалитетов. По его данным, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 379 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.