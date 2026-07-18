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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек, часть — в тяжёлом состоянии

Двадцать шесть взрослых пострадали после ночной атаки беспилотников на Московскую область. Наиболее серьёзные последствия зафиксировали в Ногинске и Электростали. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В Богородском городском округе обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы в Ногинске и вызвали пожар. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные и другие оперативные службы. Из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Женщин, которым требовалась специализированная помощь, перевели в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щёлкова. Власти также эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко.

«К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Ещё 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — сообщил Воробьёв.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. Состояние части раненых врачи оценивают как тяжёлое. На местах падения беспилотников продолжают работу сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийных служб и муниципальных администраций. Специалисты ликвидируют последствия атаки и обследуют территорию.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 379 украинских беспилотников. Перехваты прошли над российскими регионами, Чёрным и Азовским морями. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями. Беспилотники также сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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