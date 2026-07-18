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24 человека пострадали при атаке БПЛА на склад Wildberries в Подмосковье

Часть раненых при атаке БПЛА на склад Wildberries находится в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Электростали в результате удара беспилотников по складскому комплексу компании Wildberries пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, часть раненых находится в тяжелом состоянии. Воробьев уточнил, что всего за медицинской помощью после атаки обратились 26 взрослых жителей Подмосковья.

«Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали», — заявил он.

На месте происшествия работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на базе местных больниц развернуты дополнительные операционные.

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