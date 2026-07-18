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Роддом эвакуировали в Ногинске после атаки БПЛА

Родильный дом в Ногинске пришлось экстренно эвакуировать минувшей ночью из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

Всех пациенток и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения, а рожениц, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щёлкова. Причиной стала массированная атака дронов на регион: в Богородском округе один из аппаратов угодил в нефтебазу, спровоцировав возгорание, и родильный дом оказался в опасной близости от очага.

Одновременно из зоны риска вывезли жителей многоэтажки на улице Радченко. К оказанию помощи привлекли 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

Воробьёв также сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали 26 взрослых. Двое раненых зафиксированы в Ногинске, ещё 24 человека получили травмы при падении дрона в Электростали, часть из них в тяжёлом состоянии.

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