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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек

Московская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали 26 человек.

Московская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали 26 человек.

«24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», — уточнил господин Воробьев.

Еще два человека ранены в Ногинске, где из-за падения БПЛА начался пожар на территории нефтебазы. Как уточнил губернатор, роддом и жилой многоквартирный дом, которые находятся вблизи, были эвакуированы.

Компания RWB (Wildberries и Russ) сообщала, что в течение ночи атаке БПЛА подверглись ее логистические комплексы в Подмосковье и Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при попадании беспилотников в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.

Как уточнил Андрей Воробьев, всего силы ПВО сбили над Подмосковьем 48 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу за ночь уничтожены 64 БПЛА, а всего в направлении столицы летели 370 беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над территорией России были сбиты 379 беспилотников.

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