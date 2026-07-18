В Новосибирской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

А ранее на южном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр располагался вблизи города Пуэрто-Мадеро, в штате Чьяпас, у самой границы с Гватемалой. Очаг находился на глубине примерно 10 километров, что могло усилить колебания на поверхности. Землетрясение ощущалось и в Гватемале, где, по свидетельствам очевидцев, здания начали раскачиваться. После этого сейсмического события в районе тихоокеанского побережья была объявлена угроза цунами.