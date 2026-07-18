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В Ногинске загорелась нефтебаза после атаки украинских БПЛА

В Ногинске после ночной атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пожарные и МЧС продолжают работать на месте. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Рядом эвакуировали родильный дом — пациенток и персонал перевели в другие больницы. Также эвакуированы жители многоквартирного дома.

В результате атаки пострадали 26 человек. В Ногинске ранены двое. Часть пострадавших — в тяжёлом состоянии. Работают 40 бригад скорой и 12 бригад медицины катастроф, добавил глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье после ночной атаки БПЛА пострадали 26 человек. В Электростали дрон упал на склад — ранены 24 человека, некоторые в тяжёлом состоянии. На месте работают 40 бригад скорой и медицина катастроф.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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