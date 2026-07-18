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СК начал проверку по факту массового отравления людей в Ставропольском крае

Некоторым отравившимся в Ставропольском крае потребовалась госпитализация.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту массового отравления людей на базе отдыха рядом с селом Новоселицким Ставропольского края. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по региону.

В сообщении уточняется, что процессуальная проверка проводится по признакам преступления, связанного с «оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Отмечается, что некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. Работа гостиничного комплекса на данный момент приостановлена. Он не будет работать до завершения всех проверочных мероприятий.

Напомним, в Ставропольском крае произошло массовое отравление. 40 человек обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции.