СК начал проверку по факту массового отравления людей в Ставропольском крае

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту массового отравления людей на базе отдыха рядом с селом Новоселицким Ставропольского края. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по региону.
В сообщении уточняется, что процессуальная проверка проводится по признакам преступления, связанного с «оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).
Отмечается, что некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. Работа гостиничного комплекса на данный момент приостановлена. Он не будет работать до завершения всех проверочных мероприятий.
Напомним, в Ставропольском крае произошло массовое отравление. 40 человек обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции.