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На нефтебазе в Ногинске произошел пожар из-за падения БПЛА

На территории нефтебазы в Ногинске произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работают пожарные расчеты. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», — написал губернатор.

В результате инцидента в Ногинске пострадали два человека. В связи с происшествием был проведена эвакуация родильного дома, расположенного поблизости. Пациенты и персонал были переведены в другие медицинские организации. Как уточнил Воробьев, женщины, нуждавшиеся в специализированной помощи, были направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково.

В течение ночи средствами ПВО над Подмосковьем было уничтожено 48 беспилотников. Общее число пострадавших в результате атаки составило 26 человек. Из них двое пострадали в Ногинске, еще 24 — в Электростали. В этом городе беспилотник нанес удар по складу Wildberries. По информации губернатора, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Для оказания медицинской помощи задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах атак работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципальных образований. Андрей Воробьев отметил, что продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обследование территории.

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