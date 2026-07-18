На нефтебазе в Ногинске произошел пожар из-за падения БПЛА

«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», — написал губернатор.
В результате инцидента в Ногинске пострадали два человека. В связи с происшествием был проведена эвакуация родильного дома, расположенного поблизости. Пациенты и персонал были переведены в другие медицинские организации. Как уточнил Воробьев, женщины, нуждавшиеся в специализированной помощи, были направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково.
В течение ночи средствами ПВО над Подмосковьем было уничтожено 48 беспилотников. Общее число пострадавших в результате атаки составило 26 человек. Из них двое пострадали в Ногинске, еще 24 — в Электростали. В этом городе беспилотник нанес удар по складу Wildberries. По информации губернатора, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
Для оказания медицинской помощи задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах атак работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципальных образований. Андрей Воробьев отметил, что продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обследование территории.