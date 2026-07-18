Фиктивные пациенты и несуществующие услуги: в Астане раскрыли мошенническую схему

Руководителя частной клиники и сотрудника Национального научного центра развития здравоохранения признали виновными в хищении бюджетных средств, передает DKNews.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, ущерб государству превысил 79 миллионов тенге.
Как работала схема.
Расследование провел Департамент АФМ по Астане.
Следствие установило, что руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему искусственного увеличения числа прикрепленных пациентов, чтобы получать необоснованное финансирование из Фонда социального медицинского страхования.
Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения», который, используя служебный доступ, незаконно одобрял фиктивные заявки на прикрепление.
Более 15 тысяч человек прикрепили с нарушениями.
По материалам дела, незаконно были оформлены документы более чем на 15 тысяч человек.
Следствие выявило многочисленные нарушения, в том числе:
прикрепление жителей других регионов; оформление несовершеннолетних без документов законных представителей; прикрепление граждан, находившихся за пределами Казахстана; использование письменных заявлений в случаях, когда это не предусмотрено законодательством.
Именно на основании этих фиктивных данных клиника получала финансирование.
Фиктивные медицинские услуги.
Следствие также установило, что руководитель клиники получил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе Damu Med.
Для этого их аккаунты были привязаны к номерам телефонов администрации.
Используя доступ, он вносил в систему ложные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикрепленным пациентам. Это позволяло создавать основания для перечисления средств из Фонда социального медицинского страхования.
Какое наказание назначил суд.
Суд признал фигурантов виновными.
Руководитель клиники приговорен к пяти годам лишения свободы.
Сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения получил три года лишения свободы.
Причиненный государству ущерб в размере более 79 миллионов тенге полностью возмещен.
Приговор вступил в законную силу.
Почему это важно.
Система обязательного социального медицинского страхования финансируется за счет государственных средств и взносов граждан. Любые попытки искусственно увеличить объем финансирования через фиктивные прикрепления или неоказанные услуги приводят к нецелевому расходованию бюджета и снижают эффективность системы здравоохранения.