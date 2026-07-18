Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на склад в Котовске

В ночь на 18 июля в результате удара беспилотников по складу в Котовске пострадали 25 человек. Семеро сотрудников ночной смены погибли на месте, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
23 пострадавших госпитализированы в больницы Котовска, Тамбова и областную клиническую больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, еще 16 — средней степени тяжести. В основном у раненых осколочные повреждения.
Губернатор назвал произошедшее спланированным терактом против мирных жителей. На месте продолжают работу пожарные и оперативные службы. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства трагедии.