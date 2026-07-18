Силы ПВО сбили 379 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

В сторону Москвы ночью летели более 370 БПЛА, сообщал мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть была сбита на дальних подступах. Над Подмосковьем, по данным губернатора Андрея Воробьева, было сбито 48 беспилотников. Пострадали 26 человек. На территории нефтебазы в Ногинске произошел пожар.