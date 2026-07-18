В Ногинске после падения БПЛА загорелась нефтебаза

В подмосковном Ногинске из-за падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске», — написал глава Подмосковья в мессенджере «Макс», отметив, что на месте происшествия продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.
Из-за угрозы распространения огня власти экстренно эвакуировали близлежащие объекты, включая местный родильный дом. Персонал и пациентов оперативно перевели в безопасные зоны.
«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», — уточнил Воробьев.
Также из соображений безопасности спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Как писал сайт KP.RU, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников над регионами России.