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В Ногинске после падения БПЛА загорелась нефтебаза

В Ногинске эвакуированы роддом и жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном Ногинске из-за падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске», — написал глава Подмосковья в мессенджере «Макс», отметив, что на месте происшествия продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

Из-за угрозы распространения огня власти экстренно эвакуировали близлежащие объекты, включая местный родильный дом. Персонал и пациентов оперативно перевели в безопасные зоны.

«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», — уточнил Воробьев.

Также из соображений безопасности спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Как писал сайт KP.RU, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников над регионами России.

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