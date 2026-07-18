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БПЛА, атаковавшие склад Wildberries, были оснащены поражающими элементами

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Тамбовской области.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники, атаковавшие в ночь на 18 июля склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами, сообщил глава региона Евгений Первышов.

По его словам, средства ПВО сбили на подлете к городу 28 БПЛА. В результате атаки пострадали 25 человек, 23 из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, еще 16 — в состоянии средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения.

Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Первышов заявил, что атака была спланирована против мирных жителей.

«В эту ночь преступный киевский режим осуществил бесчеловечную террористическую атаку на город Котовск… Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей», — написал он.

Как писал сайт KP.RU, на месте происшествия сейчас работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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