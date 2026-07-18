Shot: На базе отдыха в Мытищинском районе Подмосковья произошел взрыв

Взрыв произошел на базе отдыха «Троицкое» в Мытищинском районе Московской области. После хлопка вспыхнул пожар, который охватил несколько строений. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Shot.
По данным источника, инцидент произошел после полуночи. Огонь сначала возник в одном из домов, а затем перекинулся на соседние здания. Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров, ликвидировать открытое горение удалось лишь спустя несколько часов.
Предварительно, в результате происшествия пострадали две женщины. Их госпитализировали. По некоторым данным, причиной взрыва мог стать газовый баллон. Также рассматривается версия о неисправности электропроводки, передает Telegram-канал.
Утром 17 июля в промышленной зоне в подмосковных Бронницах произошел пожар на площади пять тысяч квадратных метров, в результате которого повреждения получили несколько автомобилей.