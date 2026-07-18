ВСУ использовали дроны с поражающими элементами при ударе по складу в Котовске

Беспилотники Вооруженных сил Украины, которые нанесли удар по складу в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами для увеличения числа жертв. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
По его словам, это была спланированная атака, направленная против мирных жителей. В результате удара погибли семь человек, еще 25 пострадали. 23 из них госпитализированы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
На месте продолжают работу оперативные службы. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии.