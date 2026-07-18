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Ребенка едва не затоптали лошади во время скачек в Костанайской области

В Костанайской области праздничное мероприятие едва не обернулось несчастным случаем из-за падения ребенка с лошади во время скачек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

Источник: Департамент полиции Костанайской области

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области рассказали об инциденте, произошедшем во время конных скачек, посвященных 90-летию района Беимбета Майлина. Во время движения табуна, с одной из лошадей упал ребенок.

«Охранявший общественный порядок сержант полиции конвойной службы Дастан Дарибай мгновенно среагировал: выбежал на поле, поднял ребенка на руки и вынес его из опасной зоны. После этого мальчика передали бригаде скорой помощи», — отметили в полиции.

По предварительной информации, серьезных повреждений упавший не получил.