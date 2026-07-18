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СК завел уголовные дела после атак БПЛА на логистические центры Wildberries

ВФУ совершили ночную атаку по логистическим центрам в Котовске и Электростали, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В связи с атаками ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали возбуждены уголовные дела. Об этом журналистам KP.RU сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации ведомства, в ночь на субботу, 18 июля, вооруженные формирования Украины (ВФУ) при помощи БПЛА ударили по логистическим центрам маркетплейсов, расположенных в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные жители. Их количество уточняется ведомством.

«Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», — сообщает Светлана Петренко.

Как KP.RU писал ранее, в Электростали в результате удара беспилотников по складскому комплексу компании Wildberries пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, часть раненых находится в тяжелом состоянии.

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